Ana Maria Braga recebe Paulo André e Douglas Silva no 'Mais Você'

A apresentadora Ana Maria Braga recebeu no "Mais Você", na manhã desta quinta-feira (28), Paulo André e Douglas Silva — finalistas do Big Brother Brasil (BBB) 22. No bate-papo, PA e DG viram momentos da carreira e cenas importantes do BBB 22.

Para Ana Maria Braga, PA falou sobre o desejo de retornar aoS treinos de atletismo. Ele ainda prometeu trazer premiações ao Brasil nas próximas Olimpíadas.

Medalha olímpica

No programa, a apresentadora falou sobre quanto tempo PA levaria para retornar ao porte físico que tinhas antes de passar cerca de três meses no BBB 22.

"Um exame que fala o que tá acontecendo meu corpo indicou que não preciso de muito tempo para se recuperar. É muito difícil ter essa ideia. Eu quero voltar com tudo para trazer medalha para o nosso país", revelou o atleta.

Ainda na conversa, DG e PA falaram que estão planejando passar o réveillon 2023 juntos em um momento de celebração do que passaram no ano.