Rodrigo Mussi recebe alta de hospital em SP e é encaminhado para reabilitação

O ex-BBB 22 Rodrigo Mussi recebeu alta do Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde estava internado após sofrer um grave acidente na marginal Pinheiros ainda no fim do mês de março. A informação foi confirmada por Diogo Mussi, irmão do gerente comercial.

"E a alta do HC veio. O Rod já foi transferido para a reabilitação intensiva e iniciou a avaliação geral. Serão dias intensos de reabilitação e o Rod está motivado", escreveu Diogo em publicação no Instagram.

Ainda segundo ele, um recado do Rodrigo aos fãs deve ser divulgado ainda na noite desta quinta-feira (28).

Estado de Saúde

Vítima de um grave acidente de carro, a informação de que Rodrigo seria transferido para a reabilitação foi divulgada no início desta semana. O ex-brother estava internado em estado grave, mas apresentou melhoras.

Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, contou à revista Quem que o ex-participante do reality será atendido por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, neurologista e "tudo mais que ele tem direito". "Falta pouco para ele sair mesmo do hospital e conhecer meu filho", celebrou Diogo, que, recentemente, teve Luca com a esposa, Bruna Pevide.

Rodrigo teve alta da UTI após 20 dias de internação, sendo encaminhado para a enfermaria do hospital na sequência.

"O importante agora é ele ficar 100%, recobrar a memória, a pancada foi muito forte e é normal ter esse ‘deficit’ de memória que ele apresenta. Ele é um milagre, chegou em estado muito gravíssimo no hospital, reanimado duas vezes e em menos de um mês, já vai ser transferido para a reabilitação", comentou Diogo sobre o irmão, que passou por cirurgias na cabeça e nas pernas e chegou a ser intubado.