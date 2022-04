Jessi menospreza vitória de Arthur Aguiar e diz: 'não mereceu'

A ex-BBB Jessilane chamou atenção do público ao ser questionada por Tadeu Schmidt sobre o jogo. Ele declarou que o vencedor do programa, o ator Arthur Aguiar, não foi merecedor de chegar à final do reality.

"Quem não mereceu chegar onde chegou?", questionou o apresentador. "Eu acho que o Arthur. É o que eu já venho falando lá fora, não só pelo contexto do jogo, porque eu acho que tudo o que aconteceu aqui favoreceu o Arthur para que ele tenha se tornado o favorito", iniciou a professora de biologia.

Jessi Ex-BBB O Arthur, por exemplo levantou a bandeira sobre ele ir várias vezes para o paredão. O DG foi 8 vezes para o paredão, conseguiu chegar na final e ainda assim não conseguiu ser campeão. Então é uma história que eu acho muito mais relevante, muito mais participativa do que necessariamente a história do Arthur.

Ao concluir a resposta, Jessi deixou claro que ele só venceu o programa por ter uma forte torcida, que eliminou possíveis campeões do reality show. "Mas como a torcida dele era muito forte, acabou eliminando pessoas que eram muito fortes também, como Lina, como Gustavo, como eu, como Scooby".

O marido de Maíra Cardi ainda teve a oportunidade de rebater a colega de confinamento, mas optou por ficar calado. "Arthur, quer falar?", indagou Tadeu Schmidt. "Desnecessário, é a opinião dela", afirmou o vencedor do reality.