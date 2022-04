Bárbara leva 'vácuo' na entrada do 'Dia 101' no BBB 22 e viraliza

Uma cena do BBB 22 com a participante Bárbara chamou atenção em programa especial, exibido nesta quinta-feira (29). Na edição "Dia 101", a quarta eliminada do programa acabou se tornando um dos assuntos mais comentados do Twitter por ser ignorada ao entrar na casa.

"Voltamos", disse a ex-sister ao entrar na casa, onde já estavam Naiara, Maria e Luciano. Rindo, ela brincou com a situação: "Ninguém vem me recepcionar não?".

No Twitter, o "vácuo" dela foi assunto. Ainda no programa, Bárbara se emocionou ao relembrar a rejeição que seu quarto sofreu na temporada.

O cearense Vyni foi um dos brothers que apareceu dando abraço em Bárbara minutos depois da entrada.