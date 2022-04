'Jotta A' posa de biquíni após assumir ser mulher trans e recebe elogios: 'linda'

A ex-cantora gospel, Jotta A, recebeu elogios ao compartilhar as primeiras fotos de biquíni nas redes sociais após revelar ser uma mulher trans. "Já tomaram a vitamina D de vocês hoje?", escreveu na publicação.

Em uma das imagens, a artista exibe o que aparenta ser um piercing no umbigo. Já em outra aparece de sorrindo e de braços abertos.

Legenda: Seguidores elogiaram a beleza da artista Foto: redes sociais

Diversos usuários elogiaram a nova fase da cantora. "Linda", "perfeita", foram algumas das mensagens deixadas pelos seguidores dela. "Tão linda, ver você livre e maravilhosa!", escreveu outro seguidor.

Recentemente, ela compartilhou nas redes sociais sobre o processo que vivenciou após assumir ser uma mulher transexual.

"Indo ao cartório fazer a primeira solicitação de retificação do meu nome de registro. O processo é um pouco demorado, devido aos detalhes e protocolos. E na minha condição, que nasci em Guarajá-Mirim, em Rondônia, fica ainda mais difícil [na perspectiva de quem mora no sudeste do país]", relatou.