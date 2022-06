Quem ganha a sela de prata em Pantanal? Vote na enquete

Na novela ‘Pantanal’, da TV Globo, ter a admiração de José Leôncio (Marcos Palmeira) parece ser a conquista mais importante de todas. Essa é, inclusive, a maior barreira para a convivência mais harmoniosa entre os irmãos Joventino (Jesuíta Barbosa), José Lucas (Irandhir Santos) e Tadeu (José Loreto), filhos do fazendeiro.

E como se não fosse suficiente a tensão já existente entre os três, José Leôncio impôs a eles uma competição para eleger o peão merecedor da sela de prata que foi de seu pai, o Velho Joventino (Irandhir Santos/Osmar Prado), e de administrar a fazenda do pantanal.

O anúncio da disputa foi feito no dia do aniversário de Jove, após Irma (Camila Morgado), tia do rapaz, sugerir a José Leôncio dar a sela para ele como ato de confiança. A atitude do pantaneiro desagradou o filho, que se sente “menos peão” do que os outros dois.

Mas, afinal, quem ganha a sela de prata em ‘Pantanal’? Quem mais merece o equipamento, que é herança de família e que tanta relação tem com o passado de José Leôncio?

Quem ganhou a sela de prata na versão antiga?

Na versão de ‘Pantanal’ da década de 90, Tadeu é quem fica com a sela de prata do Velho Joventino. Não porque ganha a competição, mas porque Jove e José Lucas, reconhecendo o mérito do irmão, decidem abdicar da disputa.

Legenda: Na versão original de 'Pantanal', Tadeu é quem ganha a sela de prata do Velho Joventino. Foto: Globo/João Miguel Júnior

Como se trata de um remake, não se sabe ainda se a trama deste ano vai seguir o roteiro original. Mas, considerando que o roteirista, Bruno Luperi, neto do escritor da versão original, Benedito Ruy Barbosa, tem mantido a história intacta, é possível que sim.

Como a disputa mexeu com os irmãos Leôncio?

Assim como na versão atual, na versão antiga, da TV Manchete, Tadeu e José Lucas foram os únicos que se animaram com a corrida de cavalos proposta pelo pai. Jove, por se sentir menos peão do que os outros, ficou preocupado, mas também treinou para competir.

Cada um dos três tinha motivos pessoais para querer o objeto.

Tadeu, criado “na garupa” de José Leôncio, ouvindo as histórias do Velho Joventino, queria mostrar que era o mais integrado às origens da família. José Lucas, por sua vez, o primogênito, queria mostrar que merecia ser, também, um Leôncio. Já Joventino queria que o pai o visse como o peão que sempre quis que ele fosse.

No entanto, ao longo do tempo e do estreitamento da relação entre os irmãos, a competição foi perdendo o sentido. E foi isso o que fez Jove e José Lucas abdicarem da sela por Tadeu.

Embora tenha ficado contente pela atitude dos filhos, José Leôncio disse aos dois que Tadeu teria se sentido melhor se tivesse ganhado a disputa, já que se sente o menos preterido. Mesmo assim, o fazendeiro deu o equipamento para ele e escolheu Joventino para cuidar de seus negócios.

Quem você acha que deve ganhar a sela de prata em Pantanal?

