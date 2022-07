Miss Brasil 2022: onde assistir à final do concurso, que tem a cearense Luana Lobo

O Miss Brasil 2022 tem sua grande final nesta terça-feira (19), às 21h, com as cinco finalistas do concurso. Luana Lobo, do Ceará, Rebeca Portilho, do Amazonas, Isa Murta, de Minas Gerais e Mia Mamede, do Espírito Santo disputam a coroa que dá passe livre ao Miss Universo.

A final terá um desfile de gala e outro de biquíni, além da abertura tradicional. O evento ocorreu durante um jantar de gala na Villa Verico, em São Paulo.

Para o Ceará, essa será a quarta final seguida com uma representante. Luana Lobo não é estranha ao concurso, já que foi Miss Ceará 2019 e ficou em 2º lugar no Miss Brasil 2019.

Mais recentemente, no Miss Brasil 2021, inclusive, a vencedora foi a cearense Teresa Santos.

Onde assistir ao Miss Brasil 2022?

A cerimônia da grande final será transmitida ao vivo pelo canal UMiss, uma plataforma de streaming da Soul TV ou pelo canal do YouTube oficial do concurso.

Quem optar pela Soul TV pode baixá-la gratuita nas smart TVs LG e Samsung, ou pelos celulares Android e iOS.

Quem são as outras finalistas, além de Luana Lobo?

Miss Rio Grande do Sul

A finalista pelo Rio Grande do Sul é a modelo Alina Furtado.

Legenda: Alina Furtado, finalista do Miss Brasil 2022. Foto: Reprodução/Instagram

Miss Minas Gerais

Concorre por Minas Gerais a modelo Isadora Murta.

Legenda: Isadora Murta é finalista do Miss Brasil 2022. Foto: Reprodução/Instagram

Miss Espírito Santo

A representante do Espírito Santo na competição é Mia Mamede.

Legenda: Mia Mamede é finalista do Miss Brasil 2022. Foto: Reprodução/Instagram

Miss Amazonas

Rebeca Portilho vai representar o Amazonas no Miss Brasil 2022.