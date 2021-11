Cearense Teresa Santos é coroada Miss Brasil 2021

A cearense Teresa Santos ganhou a coroa de Miss Universo Brasil 2021. Criada em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, a estudante de psicologia foi coroada em cerimônia final transmitida nesta terça-feira (9).

Ela representará o Brasil no Miss Universo. Teresa foi finalista ao lado de outras duas nordestinas: a piauiense Gabriela Lacerda, de 19 anos, e a sergipana Carol Valença, de 27 anos.

Veja o top 5 do Miss Brasil 2021:

1º lugar: Miss Ceará

2º lugar: Miss Piauí

3º lugar: Miss Sergipe

4º lugar: Miss São Paulo

5º lugar: Miss Amazonas

A coroação da 67ª edição do concurso, que aconteceu no cruzeiro "Vumbora pro mar", foi transmitida pelo canal UMiss, da plataforma Soul TV, além do canal Like na TV por assinatura.

Legenda: Teresa representará o Brasil no Miss Universo 2021 Foto: Reprodução/Instagram @missuniverso.brasil

A nova Miss Brasil, além de modelo, é estudante de psicologia, a qual descreve como uma verdadeira paixão. Ao mesmo tempo, reconhece que o caminho traçado junto à indústria da beleza é igualmente importante.

Para ela, desfilar tem lhe rendido grandes aprendizados, o que a faz estar sendo nacionalmente reconhecida hoje. Teresa disputa, com outras duas modelos nordestinas, o título de Miss Brasil deste ano.

Realização

Em entrevista sobre as emoções desta véspera de anúncio da vencedora do Miss Brasil 2021, Teresa foi enfática: “O sentimento é de muita gratidão. Independentemente do resultado, sinto que já sou vitoriosa por todos os desafios e obstáculos que enfrentei”.

Ao refletir sobre os próprios passos e os das colegas de profissão, ela afirma que, enquanto misses, elas lidam com muitos julgamentos e cobranças, ainda mais quando já participaram anteriormente de um concurso de mesma natureza, obtendo uma boa colocação.

“Mas hoje posso dizer que estou extremamente realizada com tudo que está acontecendo. Entrego nas mãos de Deus e sei que ele tem o melhor pra mim”, torce. Caso vença a competição, Teresa doará parte do prêmio ao projeto “Vai Maria”, realizado pelo Instituto da Primeira Infância (Ipred), do qual é madrinha

Última cearense Miss Brasil

A última cearense coroada Miss Brasil foi Melissa Gurgel, em 2014. Na ocasião, ela ficou entre as 15 mulheres mais belas do mundo no Miss Universo.

Neste ano, a 70ª edição do concurso de beleza que reúne as vencedoras de cada país está programado para ocorrer no mês de dezembro, em Éilat, Israel.