Da psicologia para as passarelas: a trajetória de Teresa Santos, finalista do Miss Brasil 2021

Postura, beleza, glamour. Quem vê as modelos nas principais passarelas do Brasil e do mundo pode imaginar que elas já nasceram assim, propensas ao ofício. No caso de Teresa Santos – cearense finalista do Miss Brasil 2021 – o caminho para os holofotes foi despretensioso. Passaram-se anos até que ela pudesse se enxergar no ramo e, de fato, atuar profissionalmente nele.

“Quando criança, participei de um concurso de top model e ganhei. Ficou ali adormecida uma vontade de ingressar em concursos de beleza, até que veio o Miss Ceará 2018. Nunca tinha pisado numa passarela de forma profissional, muito menos trabalhado com redes sociais. Não era o foco da minha vida, eu queria estudar e me formar, então foi o plano B. Mas, nos últimos anos, realmente essa passou a ser minha profissão, em paralelo com a faculdade”, diz.

A modelo de 23 anos cursa Psicologia, a qual descreve como uma verdadeira paixão. Ao mesmo tempo, reconhece que o caminho traçado junto à indústria da beleza é igualmente importante. Para ela, desfilar tem lhe rendido grandes aprendizados, o que a faz estar sendo nacionalmente reconhecida hoje. Teresa disputa, com outras duas modelos nordestinas, o título de Miss Brasil deste ano.

O anúncio da vencedora acontece nesta terça-feira (9), às 22h, diretamente do cruzeiro “Vumbora pro mar” – onde já ocorreu a coroação, no último domingo (7). Ao lado dela, dividem o pódio a piauiense Gabriela Lacerda, de 19 anos, e a sergipana Carol Valença, de 27 anos.

Natural de Fortaleza, mas com infância em Maranguape, é a segunda vez que Teresa representa o Ceará na disputa, a qual descreve como uma “responsabilidade muito grande”.

Teresa Santos Modelo “Esse é um fato inédito em concursos de beleza de uma mesma franquia. Neste ano, foi aberta a oportunidade para candidatas que já tinham disputado o título poder voltar. Levei ao palco do Miss Universo Brasil um pouquinho de cada menina que comigo disputou o Miss Universo Ceará. Construímos laços fortes de amizade e a torcida de cada uma delas me fortalece. Tenho orgulho de ser cearense”.

Esforço e preparação

Engana-se quem acha que chegar no palco de um concurso de beleza é fácil. De acordo com Teresa, a preparação para o momento é enorme. A agenda inclui aulas de passarela, etiqueta, postura e oratória.

Profissionais como personal trainer, nutricionista, cirurgião plástico e fisioterapeuta dermatofuncional também são envolvidos no processo. Há ainda uma equipe odontológica e um espaço de beleza reservado para as candidatas.

Legenda: Para Teresa Santos, desfilar tem lhe rendido grandes aprendizados, o que a faz estar sendo nacionalmente reconhecida hoje Foto: Divulgação

As constantes travessias pelo mundo oportunizaram que a cearense dominasse outros dois idiomas além do português: inglês e espanhol, o que aumenta a possibilidade de participar de concursos além-Brasil.

“Minha sorte é ter ao meu lado a equipe do Miss Universo Ceará. Eles são referência no país e montamos juntos toda uma agenda diária, que vai de aulas de oratória, inglês e espanhol a treinos de academias e tratamentos estéticos”, resume a modelo.

Realização

Questionada sobre as emoções desta véspera de anúncio da vencedora do Miss Brasil 2021, Tereza é enfática: “O sentimento é de muita gratidão. Independentemente do resultado, sinto que já sou vitoriosa por todos os desafios e obstáculos que enfrentei”.

Ao refletir sobre os próprios passos e os das colegas de profissão, ela afirma que, enquanto misses, elas lidam com muitos julgamentos e cobranças, ainda mais quando já participaram anteriormente de um concurso de mesma natureza, obtendo uma boa colocação.

“Mas hoje posso dizer que estou extremamente realizada com tudo que está acontecendo. Entrego nas mãos de Deus e sei que ele tem o melhor pra mim”, torce. Caso vença a competição, Teresa doará parte do prêmio ao projeto “Vai Maria”, realizado pelo Instituto da Primeira Infância (Ipred), do qual é madrinha.

A última cearense coroada Miss Brasil foi Melissa Gurgel, em 2014. Na ocasião, ela ficou entre as 15 mulheres mais belas do mundo no Miss Universo. Neste ano, a 70ª edição do concurso de beleza que reúne as vencedoras de cada país está programado para ocorrer no mês de dezembro, em Éilat, Israel.



Serviço

Anúncio da vencedora do Miss Brasil 2021

Nesta terça-feira (9), às 22h, no streaming da Soul TV, pelo canal UMiss; canal do Cliente (500), da Claro TV; canal Like (530), da Claro TV