Cearense Luana Lobo, de Fortaleza, é finalista do Miss Brasil 2022

A cearense Luana Lobo, de 27 anos, é uma das finalistas do Miss Brasil 2022, que deve escolher entre cinco nomes para definir a grande vencedora do concurso ainda no mês de julho. As outras finalistas são do Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Com as eliminatórias sendo realizadas de forma virtual, os nomes das escolhidas foram revelados pelas redes sociais do Miss Brasil na noite dessa segunda-feira (4). A vencedora deve ser revelada em evento presencial e com transmissão ao vivo, a ser realizado em São Paulo.