Rayanne Morais revela que filhos que teve com Latino são frutos de traição do cantor

Rayanne Morais repercutiu no Instagram ao criticar o ex-marido, o cantor Latino. A briga começou quando a empresária Sylvia Goulart fez publicação para afirmar que Victor Pecoraro, novo namorado da atriz, traiu a ex-mulher Renata Muller para começar o relacionamento com Rayanne.

"Fiquei sabendo tudo, foi traição mesmo, gente. Que maldade essa ex-Latinete, acaba com lares e com gente feliz", disse Sylvia. Citado parcialmente no comentário, Latino deixou diversos emojis com carinha de vômito para se expressar sobre a situação.

Logo, Rayanne rebateu as críticas do ex, com quem esteve entre 2011 e 2015. "Vai cuidar dos seus filhos Matheus e Valentina, que são frutos da sua traição comigo. Aliás, esse foi o motivo da separação. Que bom que a matemática é exata, senão poderia inventar mais uma das suas mentiras. Mau-caráter", escreveu.

Ao pedir para não ser confundida com o ex-marido, Rayanne lembrou que Valentina, fruto do relacionamento com a advogada Glaucia Deneno, e Matheus, com a modelo Jaqueline Blandy, foram concebidos enquanto ela ainda era casada com o cantor.

Latino não se manifestou sobre os comentários da ex até a última atualização desta matéria.