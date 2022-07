Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta terça-feira (19)

A "Sessão da Tarde" de hoje, terça-feira (19), exibe a animação "O Pequeno Príncipe" após o capítulo da novela “O Cravo e Rosa”, às 15h30, na TV Globo. Produção é de 2015.

Sinopse de 'O Pequeno Príncipe'

Uma garota acaba de se mudar com a mãe, uma controladora obsessiva que deseja definir antecipadamente todos os passos da filha para que ela seja aprovada em uma escola conceituada.



Entretanto, um acidente provocado por seu vizinho faz com que a hélice de um avião abra um enorme buraco em sua casa. Curiosa em saber como o objeto parou ali, ela decide investigar.



Logo, conhece e se torna amiga de seu novo vizinho, um senhor que lhe conta a história de um pequeno príncipe que vive em um asteroide com sua rosa e, um dia, encontrou um aviador perdido no deserto em plena terra.

Trailer do filme da Sessão da Tarde de hoje

Ficha técnica de 'O Pequeno Príncipe'

Título Original: The Little Prince

Elenco: Vários

Dubladores: Menina:Larissa Manoela/ Aviador: Marcos Caruso/ Mãe:Priscila Amorim/ Pequeno Príncipe:Sergio Cantú/ Homem De Negócios:Elcio Romar/ Vaidoso:Márcio Simões/ Rosa:Aline Ghezzi/ Raposa:Hércules Franco/ Rei:Isaac Bardavid/ Cobra:Marco

Direção: Mark Osborne

Nacionalidade: Francesa

Gênero: Filme