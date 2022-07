Rafa Kalimann posta foto e fã identifica hérnia de hiato: 'fiquei mega preocupada'

A apresentadora Rafa Kalimann confirmou aos fãs que está com uma hérnia de hiato. A revelação foi feita por ela nas redes sociais, na segunda-feira (18), enquanto conversava com os seguidores, que enviaram perguntas por meio do Instagram.

Legenda: Rafa revelou que descobriu a hérnia recentemente Foto: reprodução/Instagram

Em São Paulo para as comemorações do aniversário da cantora Luísa Sonza, ela já havia retornado de uma viagem da África por conta do diagnóstico de Malária. Agora, a influenciadora passa bem, mas o outro problema de saúde a preocupou.

"Não sabia o que era e fiquei mega preocupada. Segundo o médico, é uma hérnia sim", respondeu ao ser questionada sobre a hérnia de hiato.

Hérnia de hiato

Conforme explicações científicas, a hérnia de hiato corresponde a uma pequena estrutura formada quando uma porção do estômago passa por meio de uma região chamada de hiato esofágico. Até o momento, Rafa revelou que o caso está sendo acompanhado pelo médico.