Esposa de Stênio Garcia quer mudar de endereço após polêmica em entrevista

Marilene Saade pretende morar com Stênio Garcia na casa de um irmão por questão de segurança pessoal. A mudança seria uma forma do casal se precaver, já que a advogada conseguiria provar que não maltrata o ator.

Segundo ela, Garcia "não quer sair da casa", mas avalia que a troca de residência é para o "bem de todos". As filhas do ator serão ouvidas pela madrasta.

Caso concordem com a mudança, o casal deve ir para Copacabana e depois para um apartamento do irmão dela.

"O meu irmão quer comprar um apartamento um pouco maior do que o que ele já tem, com cinco suítes, para que possamos morar juntos em um lugar mais viável", disse.

Entenda o caso

A declaração de Marilene Saade ocorreu após ela ser criticada por obrigar o ator a usar máscara durante uma entrevista de TV ao vivo. Os internautas a acusaram de agressão e crime de discriminação contra a pessoa idosa.

Depois da repercussão negativa, a advogada disse que passou a ser acusada de manter um relacionamento abusivo com Stênio e também citou que muitos a acusaram de fazer "alienação" com o esposo.

Contudo, Stênio defendeu a esposa afirmando que estava "indignado" com a situação. "Vocês são injustos falando mal dela. Ela me trata muito bem! Vocês estão destruindo uma relação de amor. Estão me separando dela. Ela sempre cuidou de mim. Estou vivo aqui graças a ela!"