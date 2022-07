Deolane Bezerra ri ao revelar nas redes sociais que filho de 17 anos tomou pílula do dia seguinte

Deolane Bezerra revelou nessa segunda-feira (18) que o filho de 17 anos tomou uma pílula do dia seguinte após ele ter relações sexuais com a namorada. A advogada riu da situação e compartilhou com os fãs nas redes sociais.

"Filho, pelo amor de Deus, você vai ser pai?", questionou inicialmente a influenciadora digital, que recebeu um não como resposta.

Adolescente ingeriu o contraceptivo para evitar gravidez

O adolescente comprou o contraceptivo, usado para evitar a gravidez, entregou um a namorada e depois ingeriu outro, segundo Deolane.

"Meu filho é inteligente, porque ele tinha uma namorada e ele comprou a pílula do dia seguinte para ela, ele deu uma para ela e tomou outra", comentou.

A advoga continuou rindo e chegou a jurar por Deus que a história era verdadeira.