Jovem morre e 20 romeiros ficam feridos após ônibus tombar a caminho do Ceará

Uma pessoa morreu e pelo menos 20 ficaram feridas após um ônibus com romeiros de Teresina, no Piauí, tombar em Pernambuco a caminho do Ceará. Segundo os bombeiros, 45 fiéis estavam no veículo fretado no momento do acidente, ocorrido na rodovia PE-585, na altura da Serra da Rodagem, em Araripina, no limite com Ipubi.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Araripina, a vítima é uma jovem de 21 anos. Ela ficou presa às ferragens junto a outras duas pessoas, uma jovem, de 22 anos, e um homem de 45, que foram levados com fraturas nos membros superiores ao Hospital de Serrolândia, distrito próximo.

O destino do veículo era Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. Os romeiros, devotos de São Francisco de Assis, também passariam pela tradicional romaria em Canindé, no Ceará.

Atendimento às vítimas

Em nota, a Prefeitura de Ipubi, cidade onde fica o distrito de Serrolândia, lamentou o acidente e informou que 20 vítimas receberam primeiros socorros na Unidade Mista de Serrolândia.

"[...] três [vítimas] em estado grave, foram encaminhados para o Hospital Municipal Marcelino Mudo, em Ipubi, para serem estabilizados, e em seguida, ao Hospital Regional Fernando Bezerra, em Ouricuri", diz a gestão municipal.

A Prefeitura afirma ainda que presta "toda a assistência necessária às vítimas e seus familiares abalados por tamanha tragédia".

A excursão teria sido organizada por um membro da Paróquia de Nossa Senhora das Graças, na zona norte de Teresina. O Diário do Nordeste solicitou informações à Igreja e o padre Jailton Pinheiro confirmou que era uma viagem particular de romeiros de São Francisco.