Ônibus do rapper Orochi é atingido por tiros durante viagem para Minas Gerais

O cantor Flávio César de Costa Castro, mais conhecido como Orochi, passou por um susto na madrugada deste domingo (1º) enquanto se deslocava para um show em Juiz de Fora, em Minas Gerais. O ônibus onde ele e sua equipe estavam foi alvo de tiros, o que deixou um dos vidros do veículo completamente estilhaçado.

A janela alvejada pelos tiros ficava localizada ao lado de uma poltrona vazia. Ninguém ficou ferido conforme as informações do vídeo compartilhado pelo rapper nos stories do Instagram. Ainda segundo a publicação, o ônibus foi atingido em alguma estrada ainda no estado do Rio de Janeiro, sem uma localização exata.

"O Rio não é para amadores! Livramento a caminho do show em Juiz de Fora. O bagulho acertou a janela do ônibus", disse o cantor no vídeo.

Em uma das publicações feitas por Orochi, é possível ver um homem, no qual o artista se refere como piloto, retirando o vidro estilhaçado pelos disparos. O cantor chega a pedir para que o homem tome cuidado para não se machucar.

Segundo informações do portal g1, apesar do incidente, o rapper e a equipe seguiram para a cidade mineira para cumprir a agenda de shows, também na madrugada deste domingo.

Legenda: Janela do ônibus que levava o rapper Orochi ficou estilhaçada Foto: Instagram/Reprodução

Quem é Orochi?

Orochi tem 24 anos e nasceu em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e ficou famoso em 2015 após ser campeão nacional de freestyle, uma das competições de rap a nível brasileiro, quando tinha apenas 16 anos.

Desde então, o rapper participou dos projetos Poetas no Topo e Poesia Acústica, dois dos mais populares do gênero no segmento audiovisual. Em 2022, Orochi subiu ao palco no Rock in Rio, no Espaço Favela, e no mês passado, cantou na 1ª edição do festival The Town.

O sucesso, no entanto, veio acompanhado de controvérsias dentro e fora dos palcos do rapper. Orochi já foi detido mais de uma vez por porte de drogas e posse ilegal de armas de fogo. Em abril deste ano, ele e o cearense Matuê chegaram a trocar ameaças nas redes sociais por acusações de cópia de trabalho musical.