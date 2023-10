Reações de Sandy e Lucas Lima no Altas Horas após divórcio viralizam entre fãs; entenda

Após anúncio de divórcio, Sandy e Lucas Lima usaram o espaço no programa Altas Horas para comentar o momento vivido pelo ex-casal. O episódio que foi ao ar na noite deste sábado (30) repercutiu nas redes sociais.

A começar pela declaração dos dois sobre quando a decisão da separação foi tomada. Lucas disse que isso aconteceu há pouco mais de um mês.

Veja também

Sandy respondeu: "É, sei lá. Não precisa dar número assim. Faz um tempinho. E a gente queria que as pessoas soubessem que não foi uma coisa assim: 'Decidiu, pronto, acabou'. E também não foi nada impulsivo mesmo. A gente não sai comunicando para as pessoas na hora que toma essa decisão. As pessoas ficam especulando e isso só atrapalha. É bem doloroso. Está tudo bem entre nós. É uma decisão amadurecida". Os dois se abraçaram em seguida.

Os internautas entenderam que a resposta da cantora revelou uma certa tensão no ex-casal. No X (antigo Twitter), uma conta postou uma foto do momento e legendou, com ironia: "Está tudo ótimo entre nós". Outro disse: "Clima de paz".

Um usuário brincou com a música "Evidências" e a expressão do pai de Sandy, Xororó, que também marcou presença no programa.

Outra internauta comentou que o programa estava parecendo o "Casos de Família", conhecido pela exposição de questões pessoas do núcleo familiar.

Eu vou já assistir aqui, não tô acreditando que teve um "casos de família" ontem dentro do "altas horas" https://t.co/HnbW0qDirE — Jenny 😬🔴 (@jennylarkiin) October 1, 2023

A internet também brincou com o próprio Serginho Groisman, apresentador do Altas Horas. Em dado momento, a câmera o pegou sentado no palco observando o show da cantora. As redes não deixaram a expressão do apresentador passar em branco:

Serginho Groisman e Ana Maria Braga vendo o fim de um relacionamento de 24 anos e outro de 24 horas



Sandy e Lucas / Luisa Sonza e Chico #AltasHoras pic.twitter.com/1E2DGpzEgD — Doug Nappa (@dougnappa) October 1, 2023

Eu na mesma vibe do Serginho assistindo esse altas horas https://t.co/W8jXC1Cnym — Juliana Sales Pavini (@julianapavini) October 1, 2023

Durante o programa, o ex-casal relembrou o relacionamento. "É um amor de 24 anos. E isso nunca vai mudar. Para mim e para ele, não é nada estranho a gente estar aqui. A gente se ama muito, nós somos melhores amigos. E é assim que a gente vai continuar a ser. Temos um fruto lindo desse amor, a materialização desse amor, que é o nosso filho de 9 anos", disse Sandy.

Lucas Lima concordou: "um casal que tem filhos nunca se separa. O elo entre nós é pra sempre. A gente meio que tá ressignificando esse amor, né? E estamos indo bem".

Os dois afirmaram, ainda, que vão fazer uma turnê juntos pela Europa.