Deolane Bezerra doa R$ 50 mil a Marcos Oliveira, eterno Beiçola, após ator pedir ajuda financeira

A passagem de Deolane Bezerra pelo Rio de Janeiro incluiu, na tarde deste domingo (1º), uma visita ao apartamento do ator Marcos Oliveira, o Beiçola de A Grande Família. Através das redes sociais, a advogada e participante de A Fazenda 14, em 2022, divulgou que fez uma doação de R$ 50 mil ao artista após ver o apelo dele em um programa de TV.

"Meu povo, vocês não acreditam onde eu estou. Estou tão feliz, já conversamos bastante aqui, tentei entender. Emocionei um pouquinho, quero mostrar para vocês essa figura maravilhosa. (...) O Marcos é maravilhoso, eu vim aqui vou ajudar ele, mas eu também quero que vocês ajudem. Ele tem um livro maravilhoso, vou deixar o link do livro. Não vou fazer vaquinha para ele, porque já fizeram e enganaram ele", disse Deolane nos stories do Instagram.

O pix feito por Deolane ocorre na mesma semana em que a diretora do Retiro dos Artistas, instituição que acolhe artistas idosos na cidade carioca, Cida Cabral, revelou que Marcos Oliveira irá se mudar para o local. Uma visita do ator ao lugar está marcada para segunda-feira (2).

"A história dele vai muito além do que nós imaginamos. Ele não está nessa situação porque ele quer, ele foi vítima de várias coisas, mas nós estamos aqui para ajudá-lo. (...) Ele merece demais, ele mora no apartamento dele, as pessoas falaram que ele estava para o Retiro dos Artistas, mas não, ele está em casa, tem uma pessoa maravilhosa ajudando ele, e muitas outras pessoas já se disponibilizaram a ajudar", completou a advogada na rede social.

'Anjo da guarda'

Visivelmente emocionado, o ator mostrou surpresa e agradeceu a doação feita por Deolane Bezerra, a quem dedicou uma oração budista - religião seguida pelo artista - e chamou a advogada de "anjo da guarda".

Marcos Oliveira Ator Estou aqui com essa lindona maravilhosa, e eu espero vocês, muitos e muitos e muitos. Estão pensando que eu sou o quê? Eu sou o Beiçola sim, já fui o Beiçola, continuarei sempre o Beiçola. Vai lá comer um pastel, está baratinho. (...) Eu quero sempre falar com você. Você é meu anjo da guarda. O Buda que existe em cada um de nós existe dentro de você, e você merece.

Deolane compartilhou ainda a chave pix do ator nos stories, além do livro "Marcos Oliveira: Muito Além do Beiçola", autobiografia dele lançada no mês passado e que conta detalhes da vida do artista de 67 anos.

Em entrevista à revista Quem em julho, Marcos Oliveira revelou passar por dificuldades financeiras. "Estou sem trabalho e preciso sobreviver. Consegui uma ajuda, mas fiquei devendo cinco meses de aluguel. Preciso de R$ 4 mil para começar a pagar o que devo em 18 vezes. Ainda tenho que pagar o aluguel, que é de R$ 3 mil”, disse.

O ator também sofre com problemas de saúde após ter um infarto e ser diagnosticado com diabetes e uma fístula (conexão anormal) entre a próstata e a bexiga, facilitando o desenvolvimento de infecções na região.

Em 2022, uma vaquinha arrecadou mais de R$ 71 mil para ajudar o ator. Segundo Marcos e Deolane, no entanto, o artista foi "enganado", sem revelarem maiores detalhes sobre o ocorrido.