Matuê briga com Orochi em rede social e desafia lançamento simultâneo: 'medir forças'

Dois nomes nacionais do rap brasileiro entraram em conflito, no domingo (3). O cearense Matuê e o carioca Orochi trocaram farpas no Twitter após acusações de cópia de trabalho musical — referente a um trabalho do artista Teto.

Orochi, sócio-fundador da gravadora Mainstreet, acusou Teto de “roubar flow de gringo” em tweet. Ele publicou texto dando a entender que o artista teria copiado o trabalho do norte-americano Quavo. “Pode separar os 10% pelo flow dele que foi rateado!!!”, escreveu.

Matuê, que é amigo de Teto e dono da gravadora que o mesmo faz parte — a 30PRAUM —, viu o tweet e fez comentário contra Orochi. Na discussão, ele chegou a propor um lançamento simultâneo entre os dois para que pudessem “medir as forças de forma saudável”.

Em seguida, Orochi deixou no ar a ideia que fará diferente do que fez Teto no novo single. O rapper carioca lança, na quarta-feira (5), a faixa “Assault Joias no Pulso”. No Twitter, ele escreveu: “Pra peitar nós tem que fechar com gringo, o pique é esse!!!”, escreveu ele, sugerindo que ‘um outro artista’ adiantasse seu lançamento para o mesmo dia caso quisesse “peitá-lo”.

Matuê tentou apaziguar

Em diferentes tweets, Matuê explicou que não haviam rixas entre as gravadoras dele e de Orochi, mas criticou a ação do rapper na rede social.

Orochi se mostrou bastante incomodado com a contra argumentação de Matuê e apontou que o mesmo não escalava artistas pretos para o casting do projeto de festa dele, chamando-a de “gravadora branca”.

Matuê mandou uma indireta a Orochi sobre estar se desfazendo de um artista nordestino em seu momento de protagonismo. Teto nasceu em Jacobina, na Bahia.

Teto, nome responsável pelo início da briga, se pronunciou dizendo que nada iria o atrapalhar no importante momento que vive na carreira. "Tô num dia mó importante pra mim. Montei um palco pra 10 mil pessoas na cidade em que nasci. Tenho um show f**** pra fazer hoje. Nada vai me atrapalhar".