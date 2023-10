Motorista que atropelou Kayky Brito compra novo carro com dinheiro de vaquinha: 'gratidão'

O motorista Diones Coelho, que atropelou o ator Kayky Brito, no Rio de Janeiro, contou nas redes sociais, nesta quarta-feira (11), que comprou um novo carro com a ajuda de uma vaquinha virtual.

Veja também

“Hoje estou pegando o novo carro para poder trabalhar em uma categoria melhor nos aplicativos, e poder aumentar a minha renda mensal, rodar menos horas também pela categoria que irei trabalhar! Mais uma vez gratidão a todos, que Deus prospere em todas as áreas da vida de cada um de vocês! Com certeza estão desde sempre em minhas orações. Gratidão transborda meu coração! Deus é bom o tempo todo”, escreveu ele, no Instagram.

O novo automóvel de Diones é avaliado em R$ 110 mil. Em entrevista recente ao Gshow, o homem já tinha dito que quer vender o carro envolvido no atropelamento de Kayky, e que estava com trauma de dirigi-lo.