Cartola é homenageado no Doodle do Google nesta quarta (11); veja história do cantor e compositor

Quem usa o buscador Google, na manhã desta quarta-feira (11), encontra um Doodle em homenagem aos 115 anos do compositor, poeta e cantor brasileiro Cartola.

Nascido em 1908, no Rio de Janeiro, como Angenor de Oliveira, Cartola cresceu apaixonado por música. Ele adorava samba e Carnaval. O carioca aprendeu a tocar diferentes instrumentos com o pai.

Ainda jovem, teve que trabalhar para ajudar no sustento da família — foi pintor e pedreiro. Foi daí que ganhou o apelido de Cartola, por causa do chapéu-coco que usava para evitar que o cimento entrasse no cabelo.

Parcerias musicais

Aos 17 anos, Cartola compunha sambas e cantava em bares locais, muitas vezes com Carlos Cachaça, amigo e colaborador musical de longa data que conheceu no Morro da Mangueira.

Alguns outros músicos juntaram-se à dupla em 1928 e fundaram uma das primeiras escolas de samba do Rio, a Estação Primeira de Mangueira, onde Cartola era o diretor de harmonia.

Grandes intérpretes cantavam seus sambas e ele ganhou popularidade em 1932 com o hit Divina Dama.

Cartola expôs a linguagem poética e a emoção do samba no programa de rádio "A Voz do Morro", no Carnaval e por meio de famosas canções como "Não Quero Mais", "Sim", e "O Sol Nascerá".

Ele fez uma pequena pausa na música antes de conhecer a futura esposa Zica, que o encorajou a seguir novamente sua paixão. Ela era uma cozinheira renomada, e juntos eles dirigiam a Zicartola, casa de samba e restaurante que se tornou polo de compositores e bailarinos.

Cartola só lançou um LP, em 1974 – um sucesso instantâneo, ganhando imediatamente prêmios e elogios da crítica. Logo depois vieram mais três LPs, com destaque para "As Rosas Não Falam" — escolhida trilha sonora de novela.

O sambista fez o primeiro show solo aos 70 anos e se apresentaria e comporia pelo resto da vida.

A morte de Cartola

Legenda: Doodle do Google comemora 115 anos de Cartola Foto: Reprodução/YouTube

O compositor morreu por complicações de um câncer na tireoide. Três dias antes de falecer, em novembro de 1980, Cartola recebeu uma homenagem do poeta Carlos Drummond de Andrade, em uma crônica publicada no Jornal do Brasil.

Em 2006, a vida do compositor foi eternizada no documentário "Cartola", dirigido por Lírio Ferreira e Hilton Lacerda.