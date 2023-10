Estação das Artes arrecada brinquedos em campanha durante o mês de outubro; veja programação

Com programação garantida para o público infantil aos domingos, a Estação das Artes inicia uma campanha para arrecadar brinquedos novos ou em bom estado de conservação para doação. Até o último domingo do mês, sempre de 9h às 15h, haverá um ponto de coleta na Estação.

Os itens arrecadados serão doados às crianças e adolescentes atendidos pela Escola Beneficente de Surf Moura Brasil e pelo projeto Maré Azul.

A Escola atua desde 2007, estimulando o desenvolvimento infantil por meio de esportes como surf, capoeira, balé e jiu-jitsu. Já o projeto Maré azul foi criado com o intuito de acolher famílias com autismo, usando como ferramenta o universo do surf.

Veja também

Programação do fim de semana

A programação deste fim de semana da Estação das Artes começa nesta sexta-feira (6), com atrações para todos os públicos.

Hoje, a exposição coletiva "Impressa - O Centro de Fortaleza" estará aberta ao público a partir das 18h30. Em seguida, a partir das 19h30, o grupo Os Januários ocupa o equipamento com xote, baião e forró pé de serra em mais uma edição do programa “Baila Comigo”.

No sábado (7), acontece o “Ajeumbó: Festival e Seminário de Cultura Alimentar Afroancestral”. As atividades incluem exibição de série documental, oficinas, aulas-show, apresentações artísticas, experiências gastronômicas e lançamento de livro. O encerramento contará com a festa funk Numalaje. O festival acontece das 15h às 22h.

Em celebração ao Dia das Crianças, no domingo (8), o Domingo na Estação recebe uma programação especial. Das 9h às 12h, o Sobrado Dr. José Lourenço realiza a ação “Ser Criança no Sobradinho”, com atividades de pintura, desenho e criação de textos.

Paralelamente, também de 9h às 12h, o Mercado AlimentaCE apresenta a Oficina de Jardinagem, com Criart. Das 11h às 12h, o grupo Aquarela Entretenimento Música e Animação apresenta o show “Circularizando”, com músicas infantis que passeiam pelos clássicos até os atuais hits. Já de 12h às 15h, a Banda Tia Samila e Sua Turma coloca a criançada para dançar.