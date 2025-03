Inspirado em história real, novo filme de Fernanda Montenegro será lançado na próxima quinta (13)

Após o sucesso de “Ainda Estou Aqui”, primeiro filme brasileiro a ganhar o Oscar de Melhor Filme Internacional, a atriz Fernanda Montenegro se prepara para o lançamento de mais uma obra baseada em fatos reais, em que vive a personagem principal, “Vitória”. A estreia está marcada para a próxima quinta-feira (13).

No longa, Fernandona interpreta a história de Joana Zeferino da Paz, conhecida como Vitória, aposentada que revelou um esquema de policiais corruptos no Rio de Janeiro, nos anos 2000, ao gravar as ações do tráfico de drogas na comunidade da Ladeira dos Tabajaras, onde morava.

Batizada com outro nome ao ter o caso publicado na imprensa, a verdadeira identidade de Joana ficou sob sigilo durante 17 anos, por questões de segurança. Somente em 2023, quando a idosa morreu, já morando na Bahia, e as filmagens do projeto haviam sido iniciadas, seu nome foi finalmente revelado.

No filme de 2025, dirigido por Andrucha Waddington, Fernanda Montenegro é Dona Nina, que vive numa favela cercada pela violência. Inconformada com a situação, ela decide documentar os crimes com fitas de VHS, feitas da janela da sua residência. Assim como na vida real, a narrativa toma outras dimensões quando o assunto vai parar no jornal.

O elenco de “Vitória” conta ainda com Alan Rocha, Linn da Quebrada, Laila Garin e Thawan Lucas. O roteiro é assinado por Paula Fiúza a partir do livro “Dona Vitória da Paz”, de Fábio Gusmão, jornalista responsável pela série de reportagens que tornaram públicas as denúncias feitas pela aposentada.

Confira o trailer: