Dia das Crianças: Teatro Celina Queiroz tem programação especial durante o mês de outubro

O Teatro Celina Queiroz preparou uma programação especial para o mês de outubro, dedicada ao Dia das Crianças, celebrado dia 12. O equipamento, mantido pela Fundação Edson Queiroz, terá apresentações dos espetáculos “A Volta ao Mundo em 80 Dias” e “Peter Pan”, ambos dirigidos por Hertenha Glauce, do Grupo Mirante de Teatro Unifor.

A peça “A Volta ao Mundo em 80 Dias” será apresentada nos dias 7, 8, 12, 14 e 15 de outubro, às 17h. A história é uma viagem pelo mundo do autor francês Júlio Verne. Na encenação, próximos da virada do século, alguns cavalheiros se surpreendem com o avanço da tecnologia e com a globalização do mundo em que vivem, levantando um questionamento: seria possível dar uma volta ao mundo em 80 dias?



O público poderá acompanhar o senhor Phileas Fogg viajando por conta de uma aposta para provar que as distâncias já não são como costumavam ser. Com a ajuda do francês Passepartout, Fogg vai visitar países estrangeiros, conhecer culturas diferentes e pessoas como nunca tinha visto.

Já o espetáculo “Peter Pan” estará em cartaz nos dias 21, 22, 28 e 29 desse mês, também às 17h. Na sinopse, os personagens já conhecidos do grande público, o menino que não quer crescer, o pirata desfalcado da mão direita, os Garotos Perdidos, Wendy e a fada Sininho, vivem grandes aventuras nessa encenação que embarca no universo do circo, trazendo elementos como a acrobacia aérea, a figura do palhaço, além do universo das brincadeiras infantis, nas pracinhas do bairro.

Os ingressos para ambos os espetáculos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), e podem ser adquiridos na plataforma Sympla, na loja do campus da Unifor e nos dias das apresentações, na bilheteria do teatro.

SERVIÇO



A Volta ao Mundo em 80 Dias

Datas: 7, 8, 12, 14 e 15 de outubro

Local: Teatro Celina Queiroz

Horário: 17h

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) no site



Peter Pan

Datas: 21, 22, 28 e 29 de outubro

Local: Teatro Celina Queiroz

Horário: 17h

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) no site