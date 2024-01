Filha de Humberto Gessinger se casa e canta hit do Engenheiros do Hawaii com o pai

Filha de Humberto Gessinger, Clara Gessinger, de 30 anos, se casou com o sueco David Lidberg no último sábado (6), em Porto Alegre. O antigo vocalista do Engenheiros do Hawaii compareceu à cerimônia e deu uma palinha da música "Pose", junto à Clara.

"Tem momentos que carregam tanta emoção e significado que a gente tem certeza que vão ficar tatuados na memória. É tão especial ter vivido esse momento", escreveu uma amiga da noiva, ao filmar a participação dela na apresentação do pai.

No Instagram, fãs de Humberto deixaram comentários carinhosos. "A princesinha parabólica casou", escreveu uma seguidora. "Como é bom ver sua felicidade envelhecer. Explico. Vimos (alguns de nós) a Clara nascer! Nesse sentido, é bom ver sua felicidade envelhecer… E que ela dure por toda a tua vida e de sua preciosa filha e família", desejou outra.

"Muito obrigado pelas mensagens de carinho, gente querida", disse o cantor.

Já no X (antigo Twitter), o músico de uma banda contratada para tocar acordeon na festa mostrou outro trecho da participação de Gessinger na cerimônia.

Eu fui contratado para tocar Beatles No Acordeon num casamento. Aí o pai da noiva resolve subir ao palco e dar uma canja. Eis o pai da noiva... pic.twitter.com/l2Ns1bYW86 — Diego Dias (@DiegoDiasMusic) January 7, 2024

No vídeo compartilhado no X, a noiva aparece vibrando com a performance do pai, bem na frente do palco.

Clara mora em Estocolmo, na Suécia, há sete anos. Por lá, ela se casou em julho do ano passado, em uma cerimônia com amigos e a família do noivo.

O pai também compareceu à festa do ano passado. Durante a viagem, Gessinger aproveitou um famoso estúdio (onde surgiu o grupo Abba) e fez gravações para um novo álbum.