Banda Olodum se apresenta na Praça do Ferreira na abertura do Pré-Carnaval de Fortaleza

Anunciada em dezembro como parte da programação do Ciclo Carnavalesco 2024, a banda Olodum já tem data confirmada para se apresentar em Fortaleza. O grupo baiano sobe ao palco da Praça do Ferreira, no Centro, nesta sexta-feira (12).

Na mesma noite, seguindo a tradição do Carnaval da Capital, o bloco Luxo da Aldeia também se apresenta, dando início aos festejos, a partir das 18h.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (08) pelo secretário da Cultura de Fortaleza, Elpídio Nogueira, em uma live no Instagram. No vídeo, Elpídio ainda agradeceu o engajamento dos cearenses no festival Férias na PI, que deu início à programação de férias da Capital no último fim de semana, e afirmou que Fortaleza agora integra "o circuito nacional" do Carnaval no Brasil.

"Eu tô dando esse spoiler aqui, mas já já eu vou poder anunciar os grandes nomes que vão fazer o pré-carnaval e o Carnaval", destacou o secretário. Até agora, além do Olodum, estão confirmados shows de Silva, Diogo Nogueira e Maria Rita.

Polos carnavalescos

Na mesma live em que confirmou o show do Olodum, o secretário Elpídio Nogueira destacou quais serão os polos oficiais da Prefeitura em 2024. Até o momento, terão programação cultural gratuita os polos Mercado dos Pinhões, Mocinha, Aterro da Praia de Iracema, Raimundo do Queijo, Passeio Público, Parque Rachel de Queiroz, Benfica e Centro Cultural Belchior.