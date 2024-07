Morre guitarrista cearense Cristiano Pinho

O guitarrista cearense Cristiano Pinho morreu nesta quarta-feira (3). O falecimento do músico foi confirmado pela Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor) por meio das redes sociais. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Cristiano era multi-instrumentista, compositor, arranjador e produtor musical. Natural de Viçosa do Ceará, consagrou-se por tocar com nomes como Fagner, Kátia Freitas, Amelinha, Fausto Nilo e Ednardo.

"Com profunda tristeza que informamos o falecimento do guitarrista cearense Cristiano Pinho, artista talentoso e inspirador da música brasileira. Nossos profundos sentimentos à família, amigos e todos os fãs que encontraram conforto e alegria em sua arte", diz nota da Secultfor.

Parceiro de longa data nos palcos e também na vida pessoal, Fausto Nilo fez uma publicação de despedida ao amigo nas redes sociais. "Continuamos juntos, parceiro Cristiano Pinho. Grato por tudo", escreveu o artista.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, prestou condolências aos familiares e amigos e do músico, e comentou sobre o legado de Cristiano para a música cearense.

"A cena musical cearense se despede de um dos mais aclamados instrumentistas do estado, Cristiano Pinho. Guitarrista, violonista, rabequeiro, compositor, arranjador e produtor musical, Cristiano deixa uma marca profunda na música brasileira, colaborando com artistas renomados como Fagner, Kátia Freitas, Amelinha, Fausto Nilo e Ednardo. Meus sentimentos de pesar à família, amigos e fãs.

O luto na música cearense também foi lamentado pelo Instituto Iracema e pela Vila das Artes de Fortaleza. "É com profundo pesar, que lamentamos o falecimento do guitarrista Cristiano Pinho. Nossos mais sinceros sentimentos a familiares, amigos e todos aqueles que tiveram a oportunidade de cruzar por seus caminhos", afirmaram as instituições.

Carreira de Cristiano Pinho

Natural de Viçosa do Ceará, Cristiano Pinho iniciou a trajetória na música com 12 anos, quando começou a tocar. Segundo a Secult, o artista estudou harmonia e improvisação na Escola Ian Guest de aperfeiçoamento musical, no Rio de Janeiro, e graduou-se em música na Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Ele ganhou destaque nacionalmente por trabalhar em discos e integrar shows de cantores e compositores como Raimundo Fagner, Kátia Freitas, Fausto Nilo, Amelhinha, Ednardo, Dominguinhos, entre outros.

Multi-instrumentista, compositor, arranjador e produtor musical, Cristiano lançou dois álbuns solo de música instrumental: “Pessoa” (1997) e “Cortejo” (2010), com participação especial de Fagner, com quem tinha parceria desde 1997.

Ele integrou a banda do cantor e compositor em turnês pelo Brasil e exterior, nas gravações de álbuns e DVDs e em apresentações em programas de televisão.

Pinho estrelou inúmeros festivais de música instrumental, entre eles o Festival Jazz e Blues de Guaramiranga e o Festival Música na Ibiapaba, neste último, sendo convidado, também, em várias edições, como professor.