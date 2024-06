Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (29/6)

A Lua segue minguando no signo de Áries. Vênus e Marte se alinham trazendo entendimento e compreensão. O dia está perfeito para conversas e acordos. Agora você já sabe o que te impede de agir. Saturno inicia sua retrogradação no signo de Peixes. Chegou a hora de revisar como você cuida da sua saúde mental, da sua espiritualidade e das suas emoções. Lembre-se que toda retrogradação pede correção. Como você está estruturando sua vida? Que ajustes precisam ser feitos? E ainda para fechar a semana e o mês, Mercúrio faz um aspecto harmonioso com Urano, trazendo uma onda de inovação e surpresas.

Áries

Hoje você pode estar super criativo. Aproveite para inovar, não tenha medo do novo. O final de semana favorece quebra de padrões e ideias ultrapassadas. Aceite convites e se abra a novas experiências, você será surpreendido positivamente,.

Touro

Você pode mudar de ideia em relação a um assunto que está martelando na sua cabeça. Que tal mudar seu jeito de pensar e agir? Mercúrio e Urano vão te ajudar a enxergar uma situação sob uma nova perspectiva.

Gêmeos

Sinto que surpresas e novidades estão a caminho, especialmente na vida financeira. Reflita sobre negociar um aumento ou revisar contratos, pois sua habilidade de pensar rápido está em alta. O universo está do seu lado.

Câncer

Aproveite o final de semana para tentar algo novo na sua rotina. Tente facilitar as coisas no seu dia a dia. Você pode encontrar uma solução brilhante para um problema que antes parecia difícil de resolver.

Leão

Aproveite o final de semana para trazer insights inovadores e mudanças positivas na sua vida, especialmente quando se trata de carreira ou imagem pública. Novas oportunidades podem surgir de forma inesperada, tenho certeza que você vai gostar.

Virgem

Mercúrio e Urano trazem inovações e surpresas agradáveis no campo das amizades e dos projetos futuros. Você pode descobrir uma nova ferramenta que vai facilitar seu trabalho, tente encontrar formas criativa para promover seus serviços e ampliar sua rede.

Libra

O céu está incentivando sua mente a pensar em novas soluções e alternativas. No seu caso, isso pode ajudar a resolver um problema ou trazer uma ideia que impacte seu crescimento, seja ele financeiro ou pessoal.

Escorpião

Você vai concluir esta semana com a esperança renovada e a certeza de que não está sozinho. Sinto que notícias que podem transformar a maneira como você vê o seu futuro. Você também pode se surpreender e se alegrar com uma notícia do seu par.

Sagitário

O céu pode trazer mudanças que podem transformar sua rotina, especialmente no trabalho. Tente adotar novos métodos e hábitos ou qualquer coisa que facilite as suas tarefas diárias.

Capricórnio

Se você desistiu de continuar um projeto, nesse final de semana você pode ser surpreendido com uma noticia que pode mudar o rumo das coisas. Você só precisa ser original e se abrir a novas experiências.

Aquário

Sabe aquele assunto que você não percebia e não compreendia? O final de semana pode trazer muito entendimento e compreensão. Aproveite os insights sobre como lidar com questões emocionais ou psicológicas que estavam te perturbando.

Peixes

Tente se dedicar a algo criativo ou que te dê muito prazer. Pode ser que num momento de diversão você consiga a resposta que tanto procurava. Se você está envolvido em um projeto criativo, agora é a hora de mergulhar fundo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.