Drone não identificado aparece no BBB 22; brothers são mandados para dentro da casa

Uma presença inesperada surpreendeu alguns participantes do BBB 22 na tarde deste domingo (10). Enquanto descansavam no jardim, Lina, Eliezer, Natália e Jessilane avistaram um drone não identificado. Pouco depois da aparição, a produção do programa mandou que os brothers fossem para o interior da casa.

Uma das emparedadas da semana, Linn foi a que primeiro viu o objeto: "Gente, olha lá para cima. Um drone". Animada com a chegada do objeto, Natália acenou. "É um drone mesmo", riu a participante.

Veja o vídeo completo:

Ao avistar o drone sobrevoando a casa do BBB, Eliezer comentou que não deveria ser permitido o objeto ali. "Não pode isso não", mas as sister rebateram dizendo que deveria ser um objeto da produção do programa.

Contudo, a hipótese das participantes logo caiu por terra. Poucos segundos após o objeto aparecer, foram emitidos três sinais de alerta determinando que os brothers entrassem na casa.