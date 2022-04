Quem foi ao almoço do anjo hoje no BBB 22?

Pela segunda vez, Pedro Scooby é o anjo da semana no Big Brother Brasil (BBB) 22. Com isso, o ator teve direito a uma refeição especial neste domingo (10).

Com todos reunidos na sala, após a festa comandada pela cantora Ludmilla realizada no sábado (9), o ator leu o anúncio do evento e convidou seus colegas de confinamento: Paulo André, Gustavo e Arthur Aguiar.

No presente do anjo, para além da fala de amigos e familiares, ainda recebeu os desenhos de seus filhos. O brother vem comentando sobre a saudade das crianças e chegou a pedir para eles participarem do vídeo.

Porém, por decisão da ex-esposa de Scooby, Luana Piovani, as crianças não aparecem para que a imagem delas siga preservada.

Ao ver o vídeo, o anjo se emocionou. "Ah, meus amores!", comemorou ao ver os desenhos que os filhos fizeram.

Como foi a Prova do Anjo?

A dinâmica foi disputada em duelos com três fases. A primeira consistia em arremesso de argolas, a segunda em achar um item e a terceira, montagem. Vencia o participante que completasse o circuito primeiro.

Após Pedro Scooby conquistar o novo anjo, também ganhou o direito de imunizar um participante no paredão, que foi ainda na sexta. Ele escolheu proteger o PA.

Scooby foi presenteado com 1 ano em produtos da marca de alimentos promotora da prova.

Quem foi escolhido para o monstro?

O anjo escolheu Eliezer e Natália para ficarem no castigo do monstro da 13ª semana do realty. O castigo desta semana é o Monstro Rei e Rainha.

A dupla precisou permanecer o tempo todo em pé em um tabuleiro. Quando o som começava, um deles podia descer para descansar. Eles perderam 300 estalecas e permaneceram na Xepa.