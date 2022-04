Quem está no monstro do BBB 22? Veja qual é o castigo

Eliezer e Natália estão no monstro da 13ª semana do Big Brother Brasil (BBB) 22. A indicação foi feita por Pedro Scooby, que ganhou a prova do anjo desta sexta-feira (8).

O castigo desta semana é o Monstro Rei e Rainha. A dupla permanecerá o tempo todo em pé em um tabuleiro. Quando o som soar, um deles poderá descer para descansar.

Eles perderam 300 estalecas e permanecem na Xepa.

Formação de paredão

O anjo Scooby poderá imunizar um dos brothers nesta sexta, dia escolhido para formação de paredão.

Enquanto isso, na dinâmica do paredão, o anjo imuniza uma pessoa, a casa vota e o líder indica um ao paredão. Após isso, cada um vai ao Confessionário para salvar uma pessoa e menos votado para ser salvo está emparedado e tem direito a um Contragolpe.