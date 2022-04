Quem ganhou a Prova do Anjo? Veja como foi a dinâmica de hoje no BBB 22

Pedro Scooby é o novo anjo do BBB 22, após vencer prova realizada nesta tarde de sexta-feira (8). É a segunda vez que o surfista ganha a Prova do Anjo.

Ele ganhou o direito de imunizar um participante na formação do próximo paredão, que será ainda nesta sexta, além de escolher quem vai para o Castigo do Monstro. Scooby ainda foi presenteado com 1 ano em produtos da marca de alimentos promotora da prova.

Todos os brothers participaram da disputa, menos o líder Douglas Silva.

Legenda: Dinâmica é disputada em duelos Foto: Reprodução

Como foi a prova do anjo?

A dinâmica foi disputada em duelos com três fases. A primeira consistia em arremesso de argolas, a segunda em achar um item e a terceira, montagem. Vencia o participante que completasse o circuito primeiro.

Duelos:

Quartas de final

Jessilane x Eliezer: Jessi venceu e avançou para a semifinal

Natália x Scooby: Scooby venceu e avançou para a semifinal

Arthur x Paulo André: Arthur venceu e avançou para semifinal

Gustavo x Lina: Gustavo venceu e avançou para a semifinal

Semifinais

Jessilane x Scooby: Scooby venceu e foi para a final

Arthur x Gustavo: Arthur venceu e foi para a final

Final

Arthur x Scooby: Scooby venceu e é o novo anjo

Formação de paredão

O anjo Scooby terá o poder de imunizar um dos brothers nesta sexta, dia escolhido para formação de paredão.

Enquanto isso, na dinâmica do paredão, o anjo imuniza uma pessoa, a casa vota e o líder indica um ao paredão. Após isso, cada um vai ao Confessionário para salvar uma pessoa e menos votado para ser salvo está emparedado e tem direito a um Contragolpe.