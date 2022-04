Luana Piovani conta que filhos farão desenho para Pedro Scooby no Presente do Anjo

A atriz Luana Piovani informou que os três filhos, fruto da relação com Pedro Scooby, vão enviar desenhos para presentear o pai no Almoço do Anjo, neste domingo (10), no Big Brother Brasil (BBB) 22. O surfista venceu a prova na sexta-feira (8).

Sugestão de Cíntia Dicker

Em vídeo nas redes sociais, Piovani disse que a atual esposa do Pedro, Cíntia Dicker, a procurou com a ideia de presenteá-lo desta forma.

"Cíntia, fofa, ligou aqui, sugeriu um desenho e todos adoraram a ideia”, iniciou, frisando que prefere preservar a imagem dos filhos, evitando aparições das crianças em público.

"Então, eles vão fazer um desenho bem lindo para o pai. Eles já fizeram, e só falta a Liz. Daí, vocês vão ver o desenho que as crianças fizeram", completou.

Filhos de Scooby

Pedro Scooby e Luana Piovani são pais de Dom, de 10 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 5 anos. É a segunda vez que o surfista ganha a Prova do Anjo no BBB.