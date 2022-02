Luana Piovani não autoriza filhos a gravarem mensagem para Scooby no BBB 22 e revela motivo

O diretor do Big Brother Brasil (BBB 22), Boninho, descartou a presença dos filhos do participante Pedro Scooby, em gravação do presente do anjo. Segundo ele, a mãe das crianças, a ex-modelo e atriz Luana Piovani, não autorizou a exibição dos menores em rede nacional.

Questionada por uma seguidora, o diretor disse: “ela não autorizou, Pedro Scooby não vai ver os filhos". Luana tem o direito de decidir como proteger a imagem dos filhos, conforme prevê a legislação.

Recentemente, uma fala do Scooby sobre os filhos gerou polêmica. O surfista relatou ter batido no filho mais velho, de 9 anos.

Atriz diz que fez "papel de mãe"

Após repercussão da decisão, nas redes sociais, Luana enfatizou estar "fazendo o papel de mãe" ao proteger os filhos.

Segundo a atriz, a autorização para o uso da imagem "seria praticamente vitalícia, para umas cinco vidas e até mesmo após saída do Pedro". Por esse motivo, decidiu não autorizar.

Pedro Scooby e Paulo André venceram a prova do anjo, realizada na tarde de sábado (12). Eles ganharam R$ 10 mil e 10 anos de assinatura do Globoplay, além do almoço especial de anjo e o vídeo da família.

