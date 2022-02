Pedro Scooby revela no BBB 22 ter dado tapa na cara do filho mais velho

O surfista Pedro Scooby revelou em conversa com Douglas Silva e Jade Picon que já deu um tapa na cara do filho Dom, 9, herdeiro mais velho com Luana Piovani. No BBB 22, ele ainda declarou ter ficado com dó da criança.

"Cara, teve uma vez que um amiguinho do Dom foi lá em casa, passar o dia lá em casa, aí o moleque foi com a mãe. A mãe estava ali, brincando e tal, e o moleque toda hora respondia à mãe. A parada já estava me deixando irritado", detalhou o confinado.

Veja:

Pedro Scooby bate no filho ao invés de dialogar. Deixa o menino com a boca inchada e ainda ri contando a história. #bbb22 #redebbb pic.twitter.com/aFZFTllHKB — Colore minha vida com o caos do problema. (@coloreavida) February 1, 2022

Pedro Scooby disse que foi conversar com o filho ao fim do dia e o pequeno não respondeu como deveria.

"O Dom, depois de um convívio de um dia inteiro com o moleque, fui falar uma parada e ele me respondeu. Ele estava aqui assim [ao lado], minha mão só fez assim, na cara dele. Irmão, o beiço já ficou igual do Patolino [risos]. Nunca mais ele me respondeu na vida", explicou o surfista.

Scooby completou dizendo que chegou a ficar com dó do primogênito. "Dor no coração porque bati nele, mas foi reação na hora. [...] Eu entendo que assim, quanto mais eu doutrinar ele para ele não fazer merda, menos ele vai sofrer no mundo. Eu realmente nunca vou quebrar nada dele, espancar, mas tem que tomar um susto para ter o respeito".

Luana Piovani e Pedro Scooby ainda têm os gêmeos Bem e Liz, de 5 anos.