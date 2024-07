Antonio Banderas revela segredo para relacionamento dar certo: 'ela não tem nada a ver comigo'

O ator Antonio Banderas, de 63 anos, revelou o segredo para o relacionamento com a gerente de investimentos Nicole Kimpel, 42, dar certo. Eles estão juntos há oito anos.

“Ela não tem nada a ver comigo. Nicole é muito boa com matemática, e sou muito ruim com os números. Ela é muito calma, e eu sou agitado o tempo todo, muito nervoso”, disse o artista ao jornal O Globo.

“Ela complementa e equilibra a relação de uma forma muito interessante, eu acho. O segredo é que não estamos impondo nenhum tipo de regra no nosso relacionamento”, completou ainda o ator.

Nicole é 20 anos mais nova que Banderas e a diferença de idade fez que com que ele fosse alvo de críticas nas redes sociais. No entanto, o artista garantiu não se importar. “Se estou apaixonado por uma pessoa, não ligo para a idade dela ou a data em que nasceu. Não me importo com isso. Nós nos conectamos e somos felizes”.

Antonio Banderas esteve no Brasil para divulgar seu novo perfume. Ontem (7), inclusive, ele faria uma aparição no “Domingão com Huck”, da Globo, mas acabou dando 'bolo' no apresentador Luciano Huck.