CAPTEI: Abertura da Exposição MOEBIUS movimenta galeria e restaurante

A abertura da exposição “Moebius” no Restaurante e Galeria Bruta Flor foi marcada por muita animação e arte. O evento reuniu obras de 8 artistas visuais cearenses, com uma diversidade de cores e formas que traduzem a infinitude do ser humano.

Cris Cavalcante, Edmar Gonçalves, Mano Alencar, Raisa Christina, Ronaldo Cavalcante, Sandra Montenegro, Totonho Laprovitera e Vando Figueiredo, apresentaram, cada um, três obras mostrando perspectivas individuais sobre o tema.

Legenda: Obra de Mano Alencar Foto: Iratuã Freitas

A mostra fica em exibição no Restaurante Bruta Flor até o dia 12 de julho de 2024, com visitação gratuita e acessível nos dias e horários: nas quartas e quintas das 18 às 23h, sábados: 12 às 00h e domingos: 12 às 22 horas especificados.

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por Iratuã Freitas:

Legenda: Obra de Sandra Montenegro Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Obra de Cris Cavalcante Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Obra de Vando Figueiredo Foto: Iratuã Freitas

