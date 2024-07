Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (8)

A novela 'Renascer' desta segunda-feira (8) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Zé Bento discute com José Inocêncio e avisa que apoia João Pedro na condução dos negócios da fazenda dele.

Resumo completo de 'Renascer' desta segunda-feira

Zé Bento discute com José Inocêncio e avisa que apoia João Pedro na condução dos negócios da fazenda dele. Norberto confunde uma mulher com Jacutinga. José Inocêncio expulsa Bento de casa. Dona Patroa é obrigada a servir Egídio e Eliana na venda de Norberto. Augusto diz a José Inocêncio que o pai deveria sentir orgulho de João Pedro. Morena abriga Bento no quarto de Pitoco.

Ritinha manda Damião dormir no sofá. Norberto volta para a Vila, arrasado por não ter encontrado Jacutinga em suas andanças e pede a dona Patroa para sumir com as coisas de Jacutinga. Dona Patroa se veste de Jacutinga para Rachid. José Inocêncio leva Augusto para conhecer o Jequitibá-Rei e ele fica encantado.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.