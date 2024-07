Juliano Floss se declara para Marina Sena no 'Domingão com Huck': 'Você está mudando tudo'

O tiktoker Juliano Floss aproveitou o espaço no "Domingão com Huck", em programa ao vivo nesse domingo (7), e mandou um recado amoroso para Marina Sena — com quem está namorando. Atualmente, a cantora está em turnê na Europa.

"Acho que ela está vendo direto de Madri agora. Amor, obrigado por ter entrado na minha vida. Não vou me prolongar muito se não vou ficar nervoso. Mas tem gente que entra [na vida] para mudar tudo. Você está mudando tudo. Obrigado, te amo", declarou Juliano.

Veja declaração

Em seguida, o ex-participante do quadro "Dança dos famosos" sorriu envergonhado e pediu a bênção de Luciano Huck para o relacionamento.

"Se você me der a bênção, eu estou feliz", disse Juliano. O apresentador do dominical concordou: "Claro que sim. Adoro ela! Está mais do que abençoado".

Burburinhos de que Juliano e Marina estavam juntos circulavam há meses, mas apenas na última semana os dois confirmaram o romance em uma postagem nas redes sociais. Eles posaram juntos em fotos durante viagem para Amsterdã, e a artista usou uma figurinha de coração para legendar os momentos.