Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (8)

A novela 'Cheias de Charme' desta segunda-feira (8) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Laércio avisa Chayene que Humberto não conseguiu impedir que o reality show fosse ao ar.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta segunda-feira

Inácio repreende Dinha por falar em Rosário. Conrado e Elano pensam em Cida. As Empreguetes aceitam o convite para gravar o DVD de João Neto e Frederico e precisam ficar mais tempo viajando. Chayene chora ao ver o reality show no ar. Inácio sonha com Rosário e se surpreende ao ver Dinha. Messias se emociona com a solidariedade dos condôminos do Casagrande.

Penha se preocupa com o ex-marido. Sandro acredita que Ruço vai ajudá-lo a pagar a pensão de Patrick. Penha avisa a Lygia que Samuel sumiu e a advogada se desespera. Dois policiais chegam para prender Sandro. Rodinei decide ir para Berlim com Liara. Samuel encontra Gilson. Patrick vê Sandro ser levado pelos policiais. Samuel fala com o pai.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.