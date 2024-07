Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (8)

Concursos e seleções públicas estão com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (8), com salários que chegam a R$ 16 mil. Há oportunidades para candidatos com níveis fundamental, médio e superior.

As vagas são para Fortaleza e cidades do interior do Estado. Confira a lista abaixo:

MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA (MPA)

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) abriu as inscrições para novo concurso público com 264 vagas temporárias de nível superior e salários de até R$ 6,1 mil. Ao todo, são mais de 20 áreas contempladas, incluindo direito, economia, marketing e arquitetura.

Conforme o g1, as vagas são para trabalhos presenciais com jornada de 40 horas semanais. Os selecionados podem trabalhar na sede do ministério, em Brasília, ou nas Superintendências Federais da Pesca e Aquicultura (SFPAs), localizadas nas capitais dos 26 estados, incluindo Fortaleza.

As inscrições seguem abertas até o dia 25 de julho, através do site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan), responsável pelo certame. Para participar, os candidatos precisam pagar uma taxa de inscrição de R$ 62.

PREFEITURA DE MOMBAÇA

A Prefeitura de Mombaça, no interior do Ceará, está com inscrições abertas para concurso público, com oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Ao todo, são 187 vagas imediatas distribuídas em 52 cargos, além de 175 para cadastro de reserva.

Entre os cargos disponíveis estão: Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista Categoria B e D, Agente Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Saúde Bucal, Técnico em Enfermagem, Biomédico, Cirurgião Dentista, Educador Físico, Enfermeiro e outros.

Os salários variam de R$ 1.412 até R$ 4.580,57, a depender do cargo, assim como a carga horária que pode ser de 100 horas até 200 horas mensais.

>> Veja edital

As inscrições devem ser feitas até 4 de agosto pelo site da Universidade Patativa. O candidato poderá realizar inscrição para diferentes níveis, desde que a realização da prova seja em dias distintos.

PREFEITURA DE JAGUARUANA

A Prefeitura de Jaguaruana, no Interior do Ceará, realiza concurso público com 355 vagas, incluindo oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PcD). São 346 para ampla concorrência e 9 para PcD. Além disso, há mais 63 vagas para formação de cadastro de reserva.

As vagas estão distribuídas em cargos dos níveis médio, técnico e superior, entre eles os de professor, veterinário, motorista e zelador. Os salários variam entre R$ 1.412 a R$ 6,3 mil, a depender do cargo. A carga horária vai de 20h semanais a 40h, a depender do cargo também.

As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Consulpam, organizador do certame, até o dia 21 de julho.

>> Veja edital completo

TRT CEARÁ

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Ceará (TRT-CE) oferta duas vagas para o cargo de técnico judiciário - área administrativa e cadastro de reserva para os demais cargos de servidores.

A Fundação Carlos Chagas (FCC) é a banca examinadora contratada para aplicar as provas, que ocorrerão no dia 1º de setembro, em Fortaleza. Todos os cargos exigem nível superior de escolaridade, e a remuneração inicial pode chegar a R$ 16.035,69.

As inscrições estão abertas até as 23h59 do dia 12 de julho (horários de Brasília), no Portal do Candidato do site da FCC. A taxa de inscrição é de R$ 110 para os cargos de analista e de R$ 90 para os de técnico.

>> Veja edital completo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está com edital aberto de concurso público com 395 vagas. As oportunidades são para o nível superior e ofertam salários de até R$ 13.994,78. O prazo de inscrições segue aberto até 18 de julho. Os interessados devem se candidatar através do portal do Cebraspe — banca organizadora do certame.

As oportunidades serão distribuídas entre o TSE e os 26 tribunais regionais eleitorais, entre eles o do Ceará e do Distrito Federal. Somente o TRE do estado de Tocantins ficou de fora da seleção.

> VEJA EDITAL

Interessados em se candidatar a uma das vagas devem desembolsar o valor de R$ 85 para as oportunidades de técnico judiciário, e R$ 130 para as de analista judiciário. Doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da quantia.

ESTÁGIO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) deu início ao Processo Seletivo de Estagiários de Graduação 2024. As inscrições devem ser feitas até as 23h59 do dia 31 de julho.

São ofertadas vagas para os cursos de Administração, Administração Pública, Gestão Pública, Gestão de Políticas Públicas, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Direito, Ciências da Computação ou cursos análogos, Engenharia Civil, Geografia, História, Jornalismo, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Serviço Social.

Os selecionados vão compor lista geral de cadastro de reserva e serão lotados em Fortaleza e no interior do Estado. A bolsa de estudo será de R$ 937 para carga horária de 25 horas semanais, distribuídas em 5 horas diárias. Os estagiários ainda receberão auxílio-transporte de até R$ 198 por mês.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas com preenchimento de formulário eletrônico no site do Instituto Euvaldo Lodi (IEL/CE). Para se candidatar, o estudante deverá ter cursado no mínimo 20% e no máximo 90% dos créditos do curso de graduação.

ESTÁGIO SECRETARIA DA FAZENDA

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) abriu seleção de estágio de nível superior com 39 vagas. As inscrições podem ser realizadas até 16 de julho.

As oportunidades são para alunos dos seguintes cursos: Administração, Administração Pública, Arquitetura, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Design, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Informática, Jornalismo, Psicologia, Relações Públicas, Secretariado Executivo, Serviço Social e Sistemas e Mídias Sociais.

A carga horária é 20 horas semanais para os turnos da manhã ou tarde, distribuídas em 4 horas diárias. O valor da bolsa é de R$ 787,27, mais auxílio-transporte. O período de estágio será de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

>> Veja edital