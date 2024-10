Concurso da Prefeitura de Santa Quitéria tem 220 vagas e salários de até R$ 5 mil

A Prefeitura de Santa Quitéria está com concurso público aberto com 220 vagas em diversas áreas até o próximo dia 6 de outubro. As oportunidades são para agentes comunitários e cargos gerais como enfermeiro, nutricionista, dentista, psicólogos, engenheiros, professores, técnicos administrativos e outros.

Há oportunidades para ampla concorrência, cotas e pessoas com deficiência, além de formação de cadastro de reserva. Os candidatos devem se inscrever no site do Instituto Consulpam, banca organizadora do certame.

A prova objetiva e discursiva acontece para os cargos de agentes comunitários é no dia 19 de outubro, enquanto as vagas gerais fazem os exames no dia 20 do mesmo mês.

Veja a distribuição de vagas

Edital de vagas gerais:

Auditor Fiscal: 1

Fiscal de Tributos: 1

Agente administrativo: 5

Engenheiro Agrônomo: 1

Médico veterinário: 1

Operador de máquina: 1

Técnico em construção civil: 1

Auxiliar de saúde bucal: 5

Técnico em radiologia: 1

Técnico em laboratório: 1

Técnico em enfermagem: 10

Assistente social: 1

Dentista: 4

Profissional de educação física: 1

Enfermeiro: 8

Farmacêutico: 1

Fisioterapeuta: 1

Fonoaudiólogo: 1

Nutricionista (secretaria da saúde): 1

Psicólogo (saúde): 1

Psicopedagogo (saúde): 1

Terapeuta ocupacional: 1

Agente administrativo: 5

Professor: 88

Intérprete de libras: 1

Agente administrativo (saúde): 5

Nutricionista (educação básica): 1

Psicólogo (educação básica): 1

Psicopedagogo (educação básica): 1

Assistente social (educação básica): 1

Cuidador de criança/adolescente com deficiência: 30

Fiscal ambiental: 2

Geógrafo: 1

Engenheiro ambiental: 1

Educador ambiental: 2

Tecnólogo em saneamento ambiental: 1

Agente administrativo (proteção social e direitos humanos): 5

Nutricionista (proteção social e direitos humanos): 1

Assistente social (proteção social e direitos humanos): 4

Psicólogo (proteção social e direitos humanos): 3

Edital de Agente Comunitário:

Agente comunitário de saúde: 18

Resultados

Antes do resultado, os participantes que passarem das provas objetivas e discursivas passam por prova de títulos. A classificação final do concurso sai no dia 2 de dezembro deste ano.

O prazo do certame é de dois anos, contados a partir da data da homologação. Ele pode ser prorrogado uma única vez em igual período.