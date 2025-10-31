Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Joel Barroso é um jovem branco de cabelo preto bem cortado. Na foto, ele está com um leve bigode e usa terno preto com camisa social azul e gravata da mesma cor.

PontoPoder

Joel Barroso é eleito prefeito de Santa Quitéria após cassação do pai

O prefeito eleito é filho do prefeito cassado, Braguinha, e apoiado pelo senador Cid Gomes.

Luana Severo e Igor Cavalcante 26 de Outubro de 2025
Montagem com três fotos lado a lado mostrando os candidatos à eleição suplementar de Santa Quitéria (CE). À esquerda, uma mulher de cabelos castanhos escuros, usando blusa azul e adesivo com o número 44 no peito, sorri durante caminhada de campanha. No centro, uma mulher de cabelos ruivos veste camiseta branca e vermelha com o número 13 estampado e segura panfletos eleitorais, também sorrindo. À direita, um homem de cabelos curtos e escuros usa camisa polo branca com adesivo de campanha no peito e sorri ao posar para foto.

PontoPoder

Após crise envolvendo ex-prefeito e facção, Santa Quitéria (CE) tem nova eleição neste domingo (26)

Eleição suplementar no Município acontece em clima de tensão e apoio de forças de segurança.

Igor Cavalcante 26 de Outubro de 2025
Imagem mostra um grupo de 13 pessoas posando em frente ao prédio do Cartório da 54ª Zona Eleitoral, do TRE-CE. O grupo é composto por homens e mulheres, a maioria vestida com uniformes militares ou policiais, e alguns com trajes formais. O prédio tem fachada clara, com o número 969 visível à direita e o logotipo do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará acima da entrada. O céu está ensolarado.

PontoPoder

Lula autoriza presença das Forças Armadas em eleição suplementar de Santa Quitéria (CE)

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira (16)

Ingrid Campos 16 de Outubro de 2025
Fachada do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará rodeada por árvores e jardim, com uma placa de mármore na frente. Edifício moderno com design contemporâneo.

Segurança

Tesoureiro do CV que atuou nas eleições de Santa Quitéria deve permanecer preso

Segundo denúncia do MPCE, o réu era responsável pelo controle financeiro da organização. Ele está preso desde junho

Paulo Roberto Maciel* 16 de Outubro de 2025
Policiais da Força Nacional usam uniformes camuflados em tons de cinza e coletes pretos com a identificação

PontoPoder

Bancada cearense envia pedido de apoio da Força Nacional para eleição em Santa Quitéria

O prefeito eleito na cidade, Braguinha, foi cassado por envolvimento com facção criminosa, que interferiu na campanha eleitoral de 2024

Luana Barros 25 de Setembro de 2025
Imagem mostra um trio posando para fotos em diferentes cenários. À esquerda, uma mulher de cabelo castanho liso, usando blusa rosa-clara com bordados e calça azul estampada, sorri diante de um fundo verde decorado com balões. Ao centro, um homem de cabelo curto e preto, trajando camisa social branca, sorri enquanto mantém as mãos cruzadas à frente do corpo, com um pequeno curativo no braço esquerdo. À direita, uma mulher de cabelos longos e castanhos, vestindo blusa branca ajustada, sorri em um ambiente com painel verde e bege ao fundo.

PontoPoder

Sob clima acirrado, Santa Quitéria (CE) define candidatos em eleição suplementar; veja nomes

Os candidatos são nomes já conhecidos pela política local

Ingrid Campos 23 de Setembro de 2025
A imagem mostra Braguinha, um homem de meia-idade, com cabelo curto escuro e grisalho, vestindo terno azul, camisa branca e gravata estampada em preto e branco. Ele segura um microfone prateado próximo à boca, como se estivesse discursando. Ao fundo, há uma cortina branca e parte de uma parede clara, sugerindo que a cena ocorre em um ambiente interno, possivelmente durante um evento ou reunião formal.

PontoPoder

Santa Quitéria: Braguinha tem contas de campanha rejeitadas e deve devolver R$ 60 mil ao Tesouro

Resultado sobre análise de recurso foi publicado nesta segunda-feira (22)

Ingrid Campos 22 de Setembro de 2025
Colagem de fotos mostrando a vítima perdida após decolar de parapente e o momento do resgate

Segurança

Mulher é resgatada após se perder ao decolar de parapente em Quixadá; veja vídeo

A vítima não chegou ao local determinado de pouso, e amigos e familiares acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Bergson Araujo Costa 04 de Setembro de 2025
Imagem mostra novo diretor da pasta de Recursos Minerais da INB (Indústrias Nucleares do Brasil), o cearense Tomás Figueiredo

Opinião

INB reassumirá protagonismo do projeto de urânio em Santa Quitéria, diz novo diretor

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 20 de Agosto de 2025
Maquete ilustrativa de centro industrial em mina de Santa Quitéria, em paisagem árida com alguns morros

Ceará

Escavações para procurar mina de urânio no CE ocorreram há quase 50 anos em programa nuclear do Brasil

Jazida de Itataia em Santa Quitéria é a quinta maior reserva de urânio do mundo

Nicolas Paulino 19 de Agosto de 2025
1 2 3