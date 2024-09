Caixa divulga gabarito de concurso 2024 do RS; veja como acessar

Acontece nesta segunda-feira (30) a divulgação do gabarito do concurso da Caixa Econômica Federal para os moradores do Rio Grande do Sul. As respostas poderão ser vistas no site da Fundação Cesgranrio, que organizou o certame. Já o resultado preliminar das provas objetivas estarão disponíveis no dia 30 de outubro.

A aplicação do concurso foi realizada exclusivamente para os gaúchos nesse domingo (29), após os adiamentos feitos devido às enchentes que atingiram o Estado no início deste ano. Só no RS, foram 47 mil candidatos convocados para realizar o exame.

Os candidatos tiveram cinco horas para completar as provas objetivas e a redação, aplicadas na capital, Porto Alegre, além de Caxias do Sul, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Santa Maria, Uruguaiana, Pelotas, Santo Ângelo e Passo Fundo.

Para ser aprovado, o candidato precisa atingir 50% do total da pontuação do conjunto das provas objetivas, além de conseguir pelo menos 50% da prova objetiva de Conhecimentos Básicos e ainda 50% em Conhecimentos Específicos.

Os salários iniciais variam de R$ 3.762 para os cargos de Técnico Bancário Novo e podem chegar a até R$ 14.915 para os engenheiros de segurança do trabalho. O concurso ainda confere benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, vale-alimentação, vale-transporte, entre outros.

Após a divulgação do gabarito, os candidatos que quiserem apresentar algum recurso terão o prazo de até esta terça-feira (1º).

Confira o cronograma do concurso da Caixa