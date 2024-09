Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (30)

Concursos e seleções públicas estão inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (30), com salários que chegam a mais de R$ 11 mil. Há oportunidades para candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As vagas são para Fortaleza e também cidades do Interior do Estado. Confira a lista abaixo:

Concurso da Adagri

O novo concurso público da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) visa preencher 480 vagas, sendo 120 imediatas, além de 360 vagas para formação para cadastro de reserva. A remuneração inicial, com salário-base mais as gratificações, pode chegar a R$ 5.890 para o cargo de nível médio e de R$ 11.304,67 para os de nível superior.

As inscrições começam no dia 20 de setembro e seguem até o dia 29 de outubro, e devem ser feitas pelo site do Instituto Idecan, responsável pelo certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120 para agente fiscal agropecuário e de R$ 160 para auditor fiscal agropecuário.

>> Veja edital completo

As oportunidades são para os cargos de agente fiscal agropecuário, de nível médio; e auditor fiscal agropecuário, com habilitações em engenharia agrônoma e medicina veterinária, ambos de nível superior.

Veja a distribuição de vagas por cargo:

Agente Fiscal Agropecuário: 50 vagas imediatas / 150 cadastro de reserva;

Auditor Fiscal Agropecuário – Engenheiro Agrônomo: 20 vagas imediatas / 60 cadastro de reserva;

Auditor Fiscal Agropecuário – Médico Veterinário: 50 vagas imediatas / 150 cadastro de reserva.

Câmara Municipal de Aquiraz

A Câmara Municipal de Aquiraz, no Ceará, está com inscrições abertas de concurso público com 19 vagas imediatas, além de 57 para cadastro de reserva, para cargos de níveis fundamental (incompleto e completo), médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.491,01 e R$ 3.650.

As vagas são para os cargos de: auxiliar de serviços gerais do legislativo, guarda patrimonial, motorista, agente administrativo, assistente de plenário, almoxarife, intérprete de libras, técnico em contabilidade, arquivista, além de analista com habilitação em Direito, Serviço Social, ou Psicologia.

As inscrições podem ser efetuadas até o dia 8 de outubro, exclusivamente pelo site da Funcepe.

>> Veja edital completo

Câmara Municipal de Itaitinga

A Câmara Municipal de Itaitinga abriu inscrições nesta quarta-feira (25) para um novo concurso público com 18 vagas de salário entre R$ 1.830 e R$ 3 mil. Há oportunidades para profissionais com níveis médio, técnico e superior.

O concurso é organizado pelo Instituto Consulpam, que recebe inscrições no site até o próximo dia 16 de outubro. A taxa de inscrição para o exame varia entre R$ 95 e R$ 145, a depender do nível de ensino da pessoa que vai prestar o concurso.

>>> Veja edital

Guarda Civil de Tamboril

Estão abertas até o próximo dia 9 de outubro inscrições para o concurso público da Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Tamboril, no Interior do Ceará. São 22 vagas, além do cadastro de reserva, com remuneração de R$ 1.412 e carga horária de 40 horas semanais. O valor do salário pode ser acrescido de gratificações, e há ainda 35% de adicional de periculosidade.

Os interessados necessitam apenas ter terminado o ensino médio, e devem se inscrever no site da Consulpam, que é a organizadora do certame. A taxa de inscrição é única, no valor de R$ 100.

>>> Leia o edital

Estágio no Issec

O Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (Issec) está com 12 vagas de estágio de nível superior abertas até o dia 18 de outubro. A bolsa-estágio é de R$ 831,52, acrescida de auxílio-transporte e seguro de vida.

Os candidatos devem ter cursado no mínimo 50% do de suas graduações, e ter obtido notas superiores ou iguais a 7 em pelo menos 70% das médias de disciplinas cursadas.

>>> Link do formulário

>>> Acesse o edital

ISGH

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado ao preenchimento de 25 vagas e formação de cadastro reserva para o quadro de pessoal da instituição. Do total de vagas, a maioria é para auxiliar de farmácia. Há também oportunidades para os cargos de nutricionista, auxiliar de manutenção e técnico de segurança do trabalho. Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 5.166,95.

Além de unidade de saúde em Fortaleza, as vagas abrangem o Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), Hospital Regional Norte (HRN), Hospital Regional Vale do Jaguaribe e Hospital Regional do Cariri.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de outubro, pelo site do Instituto Consulpam, organizador do certame. A taxa de inscrição para os cargos de nível médio é de R$ 60 e para o nível superior é de R$ 120.

CONCURSO DATAPREV

As inscrições do novo concurso Dataprev para níveis médio, técnico e superior estão abertas. São ofertadas 236 vagas imediatas e 1.909 para cadastro de reserva, com salários iniciais que podem chegar a R$ 9.173,62.

Além de Fortaleza, no Ceará, há vagas para as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Florianópolis, João Pessoa, e Natal.

Entre os cargos disponíveis, há oportunidades para analista de tecnologia da informação, analista de processamento, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, técnico de segurança do trabalho e técnico de enfermagem do trabalho.

Interessados podem se inscrever até o dia 3 de outubro, pelo site da Fundação Getulio Vargas, a banca organizadora do certame. A taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 100, a depender do cargo escolhido.

Residência no Instituto do Câncer

O Instituto do Câncer do Ceará (ICC) está com inscrições abertas para seleção da nova turma do Programa de Residência Multiprofissional e para a formação da primeira turma de Residência Uniprofissional.

Interessados em participar da seleção devem realizar inscrição pelo site dos programas até o dia 10 de outubro. O pagamento da taxa de inscrição é no valor de R$ 300, e deve ser realizado até o dia 14 de outubro.

>> Veja editais

São disponibilizadas 26 vagas, que contemplam profissionais com graduação em enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, psicologia, serviço social, física, ou física médica e odontologia.

Vagas disponíveis por especialidade: