Justiça suspende provas do bloco 4 do CNU, e governo vai recorrer contra suspensão de notas

O governo federal afirmou, nessa sexta-feira (04), que irá recorrer da decisão da Justiça do Distrito Federal que suspendeu a divulgação dos resultados das provas do bloco 4 do Concurso Nacional Unificado (CNU), o "Enem dos Concursos". O bloco contempla as temáticas de Trabalho e Saúde do Servidor.

Segundo informações divulgadas pela Folha de S.Paulo, a decisão da Justiça, emitida no fim da tarde da última quinta-feira (3), ocorreu porque um candidato de Recife (PE) alegou que as provas da manhã e da tarde foram trocadas por alguns minutos no dia do concurso, em 18 de agosto.

De acordo com o juiz Eduardo Rocha Penteado, da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, foi comprovado que, por conta desse erro, os candidatos tiveram acesso a questões da prova da tarde ainda pela manhã.

O governo confirmou a ocorrência de um erro de aplicação, mas alegou, no entanto, que "não houve vazamento de prova, nem quebra de isonomia em benefício de alguns candidatos, uma vez que não houve acesso às questões do caderno, mas apenas distribuição das provas de outro turno, fato imediatamente corrigido, antes mesmo da autorização para início da resolução de questões".

A divulgação dos resultados das provas está prevista para a próxima terça-feira (8). Em nota, o Ministério da Gestão afirmou que, mesmo com a pendência da divulgação dos resultados do bloco 4, os demais resultados serão divulgados.