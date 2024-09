CNU tem concorrência por vaga atualizada após abstenções; confira

O índice de concorrência por vaga do Concurso Nacional Unificado (CNU) foi atualizado, nessa terça-feira (24), pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Os novos dados considerem as abstenções dos inscritos ao certame.

Ao todo, 54,12% dos 2,1 milhões de candidatos faltaram as provas, aplicadas em agosto deste ano. O percentual de ausências já era esperado pelo Governo Federal.

Veja concorrência por vaga no CNU:

Ceará lidera abstenções

Com 71 mil inscritos no Concurso Nacional Unificado (CNU), o Ceará foi o estado com a maior taxa de abstenção, chegando a 59,65% de faltosos. Os dados foram consolidados em 19 de agosto e mostram que, em todo o País, 970.037 pessoas fizeram as provas, resultando numa abstenção nacional de 54,12%.

No dia anterior, data da realização das provas, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que a ausência foi alta em todo o território nacional, mas dentro da média para concursos públicos.

Atrás do Ceará no ranking de faltosos, aparecem os estados do Acre e do Espírito Santo, respectivamente com 59,18% e 58,70% de abstenção. O Distrito Federal foi a unidade federal com o menor número de ausentes, com 43,39%.

Enem dos Concursos

Mesmo com a abstenção elevada, o concurso se mantém como o maior já realizado no País. O certame ofertou 6.640 vagas em 21 órgãos federais, sendo aplicado em 228 cidades espalhadas por todos os estados do País, além do Distrito Federal.

Além das oportunidades imediatas, o certame tem, também, um banco de candidatos, com mais de 13 mil classificados que ficarão na lista de espera, com a possibilidade de novas convocações, inclusive para vagas temporárias caso surjam.

De R$ 4,4mil a R$ 22,9 mil Variam os salários básicos iniciais dos aprovados, conforme o cargo.

Os gabaritos das provas foram divulgados ainda em agosto. Os cartões de respostas dos candidatos também já foram disponibilizados. O resultado do certame será divulgado em 21 de novembro e, em janeiro de 2025, começarão as convocações para a posse dos aprovados, bem como para os cursos de formação em carreiras específicas.