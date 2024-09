Uece abre inscrições para vestibular 2025.1 com quase 3 mil vagas; saiba como participar

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) está com inscrições abertas para o Vestibular 2025.1. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, através do site da Comissão Executiva do Vestibular (CEV), até o dia 11 de outubro.

> Edital Vestibular Uece 2025.1

Para participar, os candidatos devem desembolsar R$ 160. O período para solicitação de isenção desse valor encerrou em agosto. Ao todo, o certame oferta 2.850 vagas, das quais metade das oportunidades ofertadas por curso e turno são destinadas ao sistema de cotas.

Ao preencher a ficha de inscrição, os interessados devem indicar o curso que desejam concorrer e, também, a língua estrangeira da prova — inglês, francês ou espanhol.

Tanto o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) quanto a ficha de inscrição podem ser gerados até as 17 horas do último dia do prazo de inscrição, 11 de outubro.

Datas das provas

A primeira fase das provas, que consiste em avaliação de conhecimentos gerais com 85 questões de múltipla escolha, está prevista para acontecer em 17 de novembro.

Já a segunda etapa deve ocorrer nos dias 15 e 16 de dezembro. Nela, são aplicadas uma prova de Redação e mais três avaliações Específicas, que variam conforme o curso escolhido.

Distribuição de vagas

Do total de vagas, 1.262 são destinadas aos cursos lotados em Fortaleza. As demais 1.588 oportunidades são para as unidades da Uece que funcionam no Interior do Estado, como nos municípios de Quixadá, de Limoeiro do Norte, de Itapipoca, de Iguatu, de Crateús, de Tauá, de Aracati, de Canindé e de Quixeramobim.