Casas de Cultura da UFC oferecem 185 vagas para servidores e alunos da graduação; veja edital

As Casas de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará (UFC) lançaram edital com a oferta de 185 vagas destinadas exclusivamente aos estudantes de graduação da instituição. As oportunidades são para o semestre inicial de cursos de idiomas para o período 2024.2 (Veja descrição abaixo).

Segundo a instituição, as vagas ofertadas nesse processo seletivo são para servidores docentes e técnico-administrativos do quadro de pessoal (ativos e aposentados) da UFC e estudantes de graduação da UFC.

As inscrições estarão abertas de 25 de setembro a 1º de outubro de 2024, e deverão ser feitas exclusivamente pela internet, com formulários específicos para cada curso.

Vagas

As 185 vagas para as Casas de Cultura Estrangeira da UFC serão distribuídas da seguinte forma:

Alemã (40 vagas);

Britânica (45 vagas);

Francesa (40 vagas);

Hispânica (20 vagas);

Italiana (15 vagas);

Portuguesa (15 vagas); e

Curso de Libras (10 vagas).

O resultado preliminar da seleção será divulgado no dia 8 de outubro e o resultado final no dia 11 de outubro no site da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira da UFC.